Культура

Пскович стал лауреатом международного телеконкурса

Представитель УМВД России по Псковской области стал лауреатом XII Международного телеконкурса «Национальное достояние - 2021», проходившего в Москве в онлайн-режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По решению представительного жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры, в номинации «Художественное слово» звание лауреата III степени присудили заведующему сектором методической работы культурного центра УМВД России по Псковской области Владимиру Иванову. Он получил диплом и кубок.

Коллеги поздравили Владимира Иванова с этим успехом. Как отметила начальник культурного центра УМВД России по Псковской области майор внутренней службы Анна Абрамова, Владимир Иванов достойно представлял Псковскую область уже на многих региональных и международных творческих конкурсах и фестивалях. «В своих выступлениях он нередко использует элементы фольклора, что всегда с интересом воспринимается аудиторией», - добавила она.