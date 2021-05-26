Культура

Псковичей приглашают на экскурсию по библиотеке после реконструкции

Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает на экскурсию по библиотеке и к участию в межрегиональной образовательной акции «Библиотечный диктант». Мероприятия пройдут 27 мая, в общероссийский день библиотеки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

Посетители познакомятся с главной общедоступной научной библиотекой Псковской области после реконструкции, с услугами и структурой учреждения, узнают о информационных ресурсах, доступных пользователям.

Центральным событием мероприятия станет тест, посвященный библиотекам. 27 мая тест будет доступен для выполнения в режиме онлайн на сайте библиотечного диктанта с 14.00 по московскому времени.

Предварительно записаться на экскурсию можно по телефону: (8112)727469.