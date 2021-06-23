Культура

Псковский губернатор распорядился подготовить предложения по празднованию 350-летия Петра I

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил председателю регионального комитета по культуре Ольге Тимофеевой подготовить предложения по формированию плана мероприятий, приуроченных к 350-летию Петра I. Указ о праздновании юбилейной даты подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников напомнил, что будущий император бывал на Псковской земле, по его указу в годы Северной войны в Пскове возводились укрепления и редуты. Регион должен организовать праздничные мероприятия на высоком уровне, подчеркнул он.

Этот вопрос подняли на рабочей встрече, основной темой которой стало событийное наполнение ближайших летних и осенних месяцев.

Ольга Тимофеева рассказала, что в настоящее время в регионе ведется подготовка двух значимых мероприятий. Первое — празднование 1000-летия Усвят. Так, на мероприятии, которое продлится два дня, планируют организовать фестиваль исторической реконструкции, ряд концертов, выставок, а также ярмарку, салют. Самым ярким событием станет выступление певицы Пелагеи. Она готовит к празднику новую композицию, которая вдохновлена фольклорным наследием Ольги Сергеевой.

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Еще одно мероприятие — кинофестиваль «Западные ворота», который пройдет в регионе в конце июля. Он будет состоять из 9 программ, в числе которых есть детская, уличная, посвященная 800-летию Александра Невского, «Псков на экране». За три фестивальных дня запланировано более 50 киносеансов. Пройдут специальные показы и ретроспективы — организаторами мероприятия подготовлена трансляция военных фильмов в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны.

Для региона на культурные события будет богат и сентябрь. Ольга Тимофеева заметила, что планируется провести фестиваль «Другое искусство», Пушкинский театральный фестиваль, реализовать творческий проект «Славься, Русь».

Михаил Ведерников в свою очередь выразил надежду, что эпидемиологическая обстановка позволит провести такие значимые для региона мероприятия. Окончательное решение о формате будет принято исходя из ситуации с распространением в регионе коронавирусной инфекции.

В следующем году, помимо мероприятий, приуроченных к 350-летию Петра I, планируют начать подготовку к фестивалю имени Ольги Сергеевой, посвященному 100-летию со дня ее рождения. Михаил Ведерников подчеркнул, что для проведения мероприятия на достойном уровне необходимо, чтобы учреждения культуры и социально ориентированные НКО участвовали в конкурсах для предоставления грантовой поддержки событийных мероприятий и проектов. В этом вопросе есть положительный опыт. В частности, празднование 1000-летие Усвят будет организовано при грантовой поддержке Российского фонда культуры в размере 3 млн рублей.

Также темой рабочей встречи стала реализация нацпроекта «Культура» в текущем году, а также планы на 2022 и 2023 годы. Губернатор поручил наращивать темпы и использовать возможности нацпроекта для модернизации и развития сферы культуры региона.