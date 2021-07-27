Культура

Доброхоты поставили спектакль о «золотобуквенном» тригорском лете Пушкина

Два отряда доброхотов из физико-математической пермской школы № 9 имени А. С. Пушкина завершили свое пребывание в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» театрализованным представлением к Ольгиному дню.

Фото со страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, волонтеры из этой школы приезжают в Святогорье без малого 30 лет, с 1993 года. Это одно из самых активных добровольческих объединений. «Его бойцы не только замечательно помогают музейщикам выполнять сезонные хозяйственные работы, но во всякую свою поездку устраивают какой-либо показ или праздник для своих товарищей-волонтеров из других городов и для туристов. Они организуют выставки, ставят спектакли, дают оригинальные мастер-классы и прочее. Так, например, в 2011 году именно пермяки, развивая тезис Чехова о том, что в человеке все должно быть прекрасно, провели мастер-класс по росписи садовых галош. Эти же неугомонные люди двумя годами позже организовали в доброхотском лагере мастер-класс по художественной росписи заборов и подарили музейному Центру творческих программ полутораметровый деревянный забор, украшенный видами Михайловского», - отметили в музее.

Более того, даже на расстоянии, во время учебного года в школе не забывают «Михайловское». «Один из самых ярких примеров тому — международные конкурсы детского рисунка на пушкинские темы, которые регулярно устраивает это учебное заведение», - поделились в музее.

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Дни своего нынешнего визита в «Михайловское» доброхоты из Перми провели «очень продуктивно»: они чистили пруд и пропалывали дорожки в Петровском, пропалывали и поливали клумбы около здания музейного Научно-культурного центра в Пушкинских Горах, убирали сено в Михайловском, расчищали от валежника и поросли участки Михайловских рощ, в том числе вырубали поросль в месте гнездования цапель за околицей мемориальной усадьбы поэта.

Фото со страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети.

Старшие юноши также выполнили большой объем работы около мельницы в Бугрово — зачищали территорию от поросли и сушняка, выгребали ил, который в большом количестве скапливается на берегах речки Луговки. Кроме того, доброхотам поручали подготовку поддонов и горшков для рассады на хозяйственном дворе и даже такое, как выразились в музее, «ответственное дело», как сбор смородины.

Фото со страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети.

В эти же несколько дней пермские школьники побывали на экскурсиях по заповеднику, а также по псковским городам, хранящим тысячелетнюю историю России — Пскову, Изборску, Печорам.

Музыкально-литературное представление «Ольгины именины» доброхоты из физико-математической школы показали в Тригорском — мемориальной усадьбе соседей и друзей ссыльного Пушкина Осиповых и Вульфов. Темой их рассказа было Тригорское, 1826 года, лето Пушкина. Поэт писал, что во всей его жизни не было «…ничего подобного красотою нравственною и физическою, ничего приятнейшего и достойнейшего сиять золотыми буквами на доске памяти моего сердца». Основу литературно-музыкальной композиции составили фрагменты из писем и стихов Пушкина, дополненные танцами, музыкой, сюрпризами от шумового оркестра. Здесь же был показан и оригинальный спектакль по «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях».

Фото со страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети.

Напомним, что у истоков волонтерского движения в Пушкиногорье стоял первый послевоенный директор музея-заповедника С. С. Гейченко. «Именно с его легкой руки паломников-добровольцев в Михайловском стали называть старинным русским словом "доброхоты"», - добавили в музее.