«Не опоздать бы жизнь украсить светом»: в Пскове открывается новая фотовыставка

Открытие персональной фотовыставки Дмитрия Кравеца «Не опоздать бы жизнь украсить светом..» состоится в библиотеке в рамках проекта «Легко ли быть молодым?» 9 августа в 17.00. На презентации выступят поэты и музыканты, педагоги и друзья Дмитрия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.
Первая выставка Дмитрия Кравеца в Псковской областной научной библиотеке состоялась 10 лет назад. Тогда он учился в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова на отделении «Фотовидеотворчество». Дмитрий Кравец проходил практику у известных фотографов Пскова, учился и познавал профессию.
«Добрый, отзывчивый, внимательный, влюбленный в жизнь! И это чувствуется в его работах», - так отзываются о Дмитрии его творчестве друзья.