Культура

«Не опоздать бы жизнь украсить светом»: в Пскове открывается новая фотовыставка

Открытие персональной фотовыставки Дмитрия Кравеца «Не опоздать бы жизнь украсить светом..» состоится в библиотеке в рамках проекта «Легко ли быть молодым?» 9 августа в 17.00. На презентации выступят поэты и музыканты, педагоги и друзья Дмитрия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

«Церковные съемки начались с храма Александра Невского...Выбуты, Мироносицы, храмы на острове Белов, на Дмитриевском кладбище. И на этом поиск чего-то заветного не остановится. В поисках благодати и хорошего кадра снимал в разных храмах. Нравится совмещать иконы и отражения. Иногда приходится переснимать кадр по 3-4 раза и больше, главное — результат. Кстати, о результате — на выставке представлены работы разных периодов, событий и настроения. Цикл подобных выставок собираюсь продолжить», - рассказал автор работ.

Первая выставка Дмитрия Кравеца в Псковской областной научной библиотеке состоялась 10 лет назад. Тогда он учился в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова на отделении «Фотовидеотворчество». Дмитрий Кравец проходил практику у известных фотографов Пскова, учился и познавал профессию.

«Добрый, отзывчивый, внимательный, влюбленный в жизнь! И это чувствуется в его работах», - так отзываются о Дмитрии его творчестве друзья.