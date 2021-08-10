Произведения Баха и Генделя прозвучат в Печорах 15 августа

Концерт органной и ансамблевой музыки состоится в лютеранской церкви святого Петра в Печорах 15 августа в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Исполнители – лауреаты международных конкурсов: солист Мариинского театра Геннадий Никонов (труба, контртенор, Санкт-Петербург), Дина Ихина, Денис Маханьков (орган, Печоры, Санкт-Петербург).
В программе: произведения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, А. Пьяццоллы, Х.-А. Штамма, А. Скултэ, П. Кошро и других.
Рекомендуемая сумма пожертвования – от 300 рублей.
Посетителей просят соблюдать меры безопасности и предосторожности - не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.
Адрес: Печоры, улица Гагарина, 12а.