Культура

Стало известно расписание показов спектаклей в Пскове в рамках года Германии

Стало известно расписание показов нескольких спектаклей в Пскове в рамках года Германии в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-служба театра «Город Муз».

Всего в Пскове покажут два спектакля - «Петронелла – добрая ведьма с яблоневого дерева» и «Приключения водяного Никса»

10 сентября в 11:30 состоится закрытый показ постановки «Петронелла – добрая ведьма с яблоневого дерева». Мероприятие пройдет в Центре лечебной педагогики (Псков, улица Яна Райниса, 56).

В тот же день, в 18.30 пройдет открытый показ спектакля «Приключения водяного Никса» в Псковском городском молодежном центре (Псков, улица Максима Горького, 15). Записаться на спектакль можно, перейдя по ссылке.

11 сентября посмотреть обе постановки можно будет на территории Псковского музя-заповедника «Двор Постникова» (Псков, улица Олега Кошевого, 2). В 12.00 начнется «Петронелла – добрая ведьма с яблоневого дерева», а в 13.30 - «Приключения водяного Никса». Записаться на спектакли можно по ссылке или по телефонам 8(8112) 292260, 89113580816.

Кроме того, закрытый показ спектакля «Петронелла – добрая ведьма с яблоневого дерева» также состоится 11 сентября в 16.00 в областном центре семьи (Псков, улица Набат, 6А).

12 сентября в 10:30 пройдет закрытый показ постановки «Приключения водяного Никса», а в 11:30 - «Петронелла – добрая ведьма с яблоневого дерева». Организатором мероприятия выступит Псковское областное отделение Российского детского фонда. Местом проведения станет офис «Команды-2018» (Псков, улица Некрасова, 19).

Еще два закрытых показа пройдут в тот же день в центре «Добрея» (Псков, улица Гражданская, 19А). В 13.00 артисты выступят с постановкой «Петронелла – добрая ведьма с яблоневого дерева», а в 14:30 - «Приключения водяного Никса».

Напомним, спектакль «Приключения водяного Никса» является инклюзивным, он подходит для детей с ограниченными возможностями здоровья.