Культура

Пушкинский заповедник присоединился к «параду зеркал»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» присоединился к акции, которую в канун дня рождения Л. Н. Толстого инициировали в музее-усадьбе «Ясная Поляна» (Тульская область). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника, это интернет-флешмоб «Музейные зеркала». По его условиям в течение месяца на своих страницах в социальных сетях музеи публикуют фотографии зеркал, которое есть у них в экспозициях, или репродукции картин, на которых художники запечатлели эти «волшебные стекла».

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к пушкинской «Пиковой даме» (1980). Из фондов «Михайловского».

Яснополянские музейщики выбрали такую тему для своей акции не случайно: парадные зеркала в деревянных резных рамах в стиле рококо — визитная карточка залы дома Толстого. Они принадлежали семье матери писателя, Волконским. Специалисты датируют их 1740-ми годами, таким образом, эти зеркала «помнят и родителей писателя, и его самого, когда он был ребенком».

«Михайловское» также может «похвастаться» несколькими раритетами, с которыми с сегодняшнего дня могут знакомиться не только туристы в реальной жизни, но и подписчики и посетители официальных сообществ музея в социальных сетях «ВКонтакте», в Facebook и в Instagram. Так, здесь можно увидеть туалетный стол (походный умывальник), который принадлежал самому Кутузову, а сейчас экспонируется в господском доме в Тригорском. А в Петровском, в доме-музее царского арапа — прадеда Пушкина Абрама Ганнибала на стене висит зеркало в дубовой оправе второй четверти XVIII столетия.

Настольный туалет (конец XVIII века, черное и красное дерево, бронза, амальгама) из постоянной экспозиции в господской бане Михайловского.

В Пушкинском заповеднике рассказали, что к флешмобу «Ясной Поляны» присоединились сотни российских музеев — всемирно-известные гиганты вроде Русского музея и малые учреждения, как музей в городе Лесном (ранее — в закрытом «Свердловске-45»). По хештегу #музейныезеркала можно увидеть, например, то самое зеркало, где «…муть и сон туманящий…» — вещь, принадлежавшую Марине Цветаевой в ту пору, когда она жила в доме в Борисоглебском переулке. Или зеркало из кают-капании «Витязя» — самого знаменитого научно-исследовательского судна ХХ века: в него смотрелись Жак-Ив Кусто, Тур Хейердал, Дон Уолш, а еще Алексей Леонов — первый человек в мире, вышедший в космос, или Джеймс Камерон — автор «Титаника». Разумеется, вспомнили музейщики и о том, что зеркала используются человеком не только для того, чтобы «проверять» по ним свой внешний вид или украшать ими интерьеры жилищ, но и для магических обрядов. Так, в рамках акции, интернет-пользователям уже показали «стекло» из деревни Клюшина Гора, бывшей Поросозерской волости Повенецкого уезда Олонецкой губернии — к помощи этого предмета прибегали местные знахарки. Или часть коллекции культовых бронзовых зеркал из собрании Таймырского краеведческого музея — их крепили к головному убору или к обрядовой одежде шаманы; правда, обращались с просьбой к таким зеркальцам очень редко, в исключительных случаях, добавили в музее-заповеднике.