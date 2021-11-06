Культура

Посетивших Псков знаменитостей смогут увидеть гости выставки графических работ

Выставка типографических работ выпускницы института игропрактики и математического моделирования ПсковГУ Анастасии Семеновой «Замечательные люди в Пскове» откроется в центральной городской библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

В экспозицию вошли 13 работ. Графические листы, выполненные с использованием типографики, представят писателей, которые бывали в Пскове или писали о городе. «Графически зарифмованные дизайнером их "псковские строки" создают своеобразную игру со словом, шрифтом, образом», - отметили в библиотеке.

«Типографика - это и наука, и искусство, и мастерство, и философия. Ведь буква - это архитектурное сооружение, у которого есть пол, потолок, стены. А иногда буква - зверь с лапами и хвостом или птица из стаи под названием "Алфавит". Работать с буквами – одно удовольствие!» - рассказала сама Анастасия Семенова.

Выставку дополнит книжный стенд «Буква в жизни», на котором разместят артистический леттеренг художников «Мира искусства» и полиграфические работы художников-конструктивистов.

Открытие выставки состоится 12 ноября в 17.00.

Напомним, с 8 ноября посетить библиотеки Централизованной библиотечной системы Пскова совершеннолетние читатели могут только при предъявлении документа о прохождении курса вакцинации или справки о перенесенной коронавирусной инфекции в течение последних 6 месяцев.