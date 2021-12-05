Культура

Псковские археологи опубликовали ответ на фотозагадку

Археологический центр Псковской области опубликовал ответ на фотозагадку, которую псковичам предложили решить вчера, 9 декабря. Запись опубликована в инстаграм-аккаунте центра.

По словам археологов, на фотографии была изображена сошка и подсошник, сейчас этот предмет также называют сошка или двунога. Это подставка, упор для огнестрельного оружия или арбалета.

«В XVI-XVII веках представляла собой шест высотой около 1,5 метра, один конец которого имел рогатку для упора оружия, а второй был заострен для упора в землю. Нередко функции сошки выполняли различные разновидности холодного оружия, как, например, алебарда или бердыш. К концу XVII века в связи с облегчением веса оружия и переходом с мушкетов на ружья практически перестала употребляться», - пояснили в археологическом центре Псковской области.