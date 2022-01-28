Культура

Ольга Тимофеева: Модельные библиотеки перетягивают на себя функцию домов культуры

Модельные библиотеки перетягивают на себя функцию домов культуры. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 28 января.

«Модельные библиотеки значительно перетягивают на себя функцию домов культуры. Это другое пространство, это точка притяжения», - поделилась мнением Ольга Тимофеева.

В этом году в рамках национального проекта «Культура» модельные библиотеки появятся в Палкино, Дно, Дедовичах и Печорах.

Ольга Тимофеева выразила надежду, что пройдет федеральный дополнительный конкурс, по итогам которого в регионе до конца года будет создано еще больше модельных библиотек.