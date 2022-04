Культура

В Печорах состоится открытие сезона органных концертов

Открытие сезона органных концертов состоится в Печорах 30 апреля в 17:00. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонтакте»

Концерт органной музыки исполнит лауреат международного конкурса Алие Абдурашитова.

В программе музыкант исполнит «Оффертуар из Торжественной мессы» Франсуа Куперена, «Allein Gott in der Hoh Sei Her BWV 662», «Итальянский концерт фа мажор BWV 971», «No tempo – Largo – Presto» Иоганна Себастьяна Баха, «Соната ре минор», «Chorale and Variations: Andante sostenuto-Allegro molto - Fuga - Finale. Andante» Феликса Мендельсона, «Романс»

Луи Вьерна, «Бог среди нас из цикла “Рождество Господне”» Оливье Мессиана.

Рекомендуемая сумма пожертвования от 300 рублей, отметили организаторы.

«Просим вас соблюдать меры безопасности и предосторожности - не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию», – говорится в сообщении.



Концерт состоится по адресу: Печоры, улица Гагарина, 12а, Лютеранская церковь святого Петра.