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Культура

Ирина Голубева: Градозащитники в Пскове действуют в рамках закона

19.04.2022 15:11|ПсковКомментариев: 0

Искусствовед и архитектор, руководитель регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявила о том, что градозащитники действуют в рамках закона.

«Если есть соглашение между государством и обществом о том, что должны сохранять исторические поселения, историческую память, значит, нужно ему следовать. А оно выражается в виде законов. В частности, в виде федерального закона об охране объектов культурного наследия», — сказала эксперт.

Ирина Голубева отметила, что никогда не могла добиться конкретного ответа на вопрос, почему памятники истории и культуры мешают развитию. «Мешают, как правило, желанию инвестора, который не просчитал риски, и поэтому недоволен, когда начинаются ограничения и запреты. Ограничения — это всегда зона компромисса. На этих компромиссах сейчас выстроено и проектирование, и законодательство. Оно разрешает развиваться. Градозащитники действуют в рамках закона. Не знаю примера, чтобы рамки закона нарушались градозащитой. Всегда есть ссылки на определенные акты, которые нарушаются», — продолжила она.

Если раньше было возможно решать вопросы телефонным звонком, и соответствующие органы принимали меры, если были нарушения, то сейчас «в обязательном порядке нужно писать бумаги, получать ответы на 5-10 листах со ссылками на различные нормативы». «Что, собственно говоря, совершенно излишне», — добавила Ирина Голубева.

Теги: #ВООПИиК #архитектура
Источник: Псковская Лента Новостей
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