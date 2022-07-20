Культура

Продюсер псковского проекта «Битва талантов» рассказал о жюри фестиваля

Семь человек войдут в состав жюри фестиваля «Битва талантов», который пройдет в Пскове 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Изображение здесь и далее: организаторы фестиваля «Битва талантов»

«Уровень участников в этом году значительно выше! Среди финалистов будут чемпионы России и Европы в спортивных направлениях, титулованные танцевальные команды, вокалисты с уникальными подборками композиций, чтецы стихов и даже военный оркестр. Приятно, что площадка "Битвы талантов" собирает таких разных, но очень талантливых людей. Специальными гостями фестиваля станут победители первого и второго сезона проекта», - рассказал продюсер проекта Николай Королев.

В состав жюри фестиваля вошли:

директор автономной некоммерческой организации Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив» Алена Иванова, лауреат Псковской областной студенческой весны. Финалист всероссийского конкурса «Российская студенческая весна» Джэхан, победитель второго сезона проекта «Битва талантов» Виталина Карелкина, член Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Илья Можаев, победитель второго сезона проекта «Битва талантов», представитель команды «Хоть отбавляй» — Bboy Warrior (Михаил Овчинников), вице-председатель Псковского областного отделения Общероссийской общественной организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», член Общественной палаты Псковской области Юрий Бурлин, дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титула «Гран-при конкурса "Миссис бабушка Псков 2017"», обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020 Светлана Шумейко.

Фестиваль начнется в 19.00 в Зеленом театре. Вход свободный.

Организаторы: управление культуры администрации города Пскова, Центр молодежи и общественных инициатив, Дом офицеров, продюсерский центр «Королев продакшн», издание «МК в Пскове», Российский союз молодежи.