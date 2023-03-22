Культура

Петербургский выставочный проект о пушкиногорской деревне поддержали в «Михайловском»

В рамках большого интернет-проекта «Художник и музей» Государственный Пушкинский заповедник сегодня представляет подписчикам и посетителям своих официальных страниц в социальных сетях работы Екатерины Звонцовой, известного советского и российского графика, педагога. Жизнь и творчество художницы тесно связаны с псковскими пушкинскими местами: она не единожды приезжала сюда ещё в детстве и в юности вместе с отцом — Василием Звонцовым, народным художником Российской Федерации, другом музея и его первого послевоенного директора С.С. Гейченко.

Екатерина Звонцова. Тригорское. Дом-музей Осиповых. Гостиная (1966). Из собрания музея-заповедника.

В «Михайловском» уточнили, что завтра, 24 марта, в память о Екатерине Звонцовой, которой 16 марта этого года могло бы исполниться 76 лет, в Музее искусства Санкт-Петербурга XX—XXI веков откроют большую выставку её работ. В экспозиции, которую назвали «Тихая жизнь», музей в северной столице намерен показать любителям изобразительного искусства последнюю и, по мнению многих экспертов, лучшую серию работ Екатерины Звонцовой. Эти листы была созданы в 1980-х в псковской деревне Чернецово. «Пронизанные сдержанной лирикой, ощущением тихой и неприметной красоты бытия, эти работы словно зовут нас остановиться, вернуться к корням и по-новому осмыслить истинную природу вещей», — подчеркнули организаторы этого показа.

«В Пушкинском заповеднике сложилась замечательная коллекция графики Екатерины Васильевны Звонцовой — 50 листов. Рассказывая сегодня о своей коллекции, мы хотели бы поддержать этот выставочный проект, подготовленный коллегами в Петербурге, и таким образом расширить его географические границы», — подчеркнула хранитель коллекции изобразительного искусства Пушкинского заповедника Ольга Сандалюк.

Первая и самая ранняя по времени создания работа Екатериной Звонцовой в собрании «Михайловского» — акварель 1966 года: интерьер гостиной в Тригорском. Она была выполнена художницей ещё в годы учёбы в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Остальные листы поступили в собрание заповедника после смерти художницы от давнего друга «Михайловского», другого петербургского художника-графика Коринны Претро.

Екатерина Звонцова. Чернецово (1980-е). Из фондов музея-заповедника.

Напомним, что в рамках интернет-проекта «Художник и музей», стартовавшего более двух лет назад, сотрудники «Михайловского» регулярно знакомят своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. Это художники, принадлежащие к разным поколениям, работающие в разных манерах, техниках и жанрах, живущие в столицах и в провинции.