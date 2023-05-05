Культура

Новые открытки выпустил в свет Пушкинский заповедник

Серию из 12 художественных открыток по рисункам известного петербургского художника Игоря Шаймарданова выпустил в свет Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Пушкин, высекающий из камня мельничные жернова, на рисунке Игоря Шаймарданова (из фондов музея-заповедника «Михайловское»)

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на почтовых карточках разместили работы, выполненные мастером в рамках музейного грантового проекта «Хлебное место».

Открытки, рассказывающие о том, как Пушкин сеет и убирает зерно, печёт хлеб, а потом пьёт чай с самолепными бубликами, отпечатаны ограниченным тиражом в типографии «Псковское возрождение». Уже сейчас их можно найти в книжных лавках на территории музея и при желании отправить из «Музейной почты» друзьям и близким.

Открытки по работам Игоря Шаймарданова из музейных фондов

В музее напомнили, что репродукции работы Игоря Шаймарданова — старинного друга и соратника Государственного музея-заповедника «Михайловское» — уже не впервые появляются на почтовых карточках. Такая сувенирная продукция пользуется большим спросом у жителей и гостей псковских пушкинских мест, констатируют в учреждении.