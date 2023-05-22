Культура

Победителей конкурса «Онегин, добрый мой приятель» назвали в «Михайловском»

Сегодня, 26 мая, в день рождения А. С. Пушкина по старому стилю, Государственный музей-заповедник «Михайловское» объявляет итоги открытого дистанционного конкурса детского рисунка «Онегин, добрый мой приятель». Это творческое соревнование было приурочено к юбилею романа в стихах — 200 лет назад, в мае 1823 года Пушкин начал работу над своим будущим шедевром.

Конкурсная работа Амины Караварданян, 15 лет

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике, всего на конкурс поступило чуть менее ста рисунков из разных концов России: Орла, Вельска (Архангельская область), Иванова, Петрозаводска, Белгорода, Славгорода (Алтайский край), посёлка Шеманихи и города Бора (оба — Нижегородская область), Санкт-Петербурга, Казани, Луганска, Мончегорска, города Емвы (Республика Коми), посёлка Черноисточинска (Свердловская область), Красноярска и многих других больших и малых населённых пунктов страны. Псковскую область представили юные иллюстраторы из Пскова, Пушкинских Гор, Порхова, Бежаниц и Пустошки.

Как особо отметили в музее, работа жюри была очень сложной и члены судейской коллегии много спорили при обсуждении того или иного рисунка. В итоге, победителями назвали: Дарью Савельеву (деревня Малое Верево, Ленинградская область; возрастная группа до 10 лет), Амину Караварданян (Луганск, возрастная группа до 15 лет) и Милану Балыбердину (Смоленск, возрастная группа до 18 лет).

Полный список лауреатов, победителей и обладателей дипломов зрительских симпатий, но, самое главное — виртуальную выставку всех работ, поступивших на конкурс, сегодня можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника.

Напомним также, что сейчас Пушкинский заповедник проводит ещё одно творческое соревнование — конкурс «Сказок о прекрасной царевне Лебеди».