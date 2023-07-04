Культура

Ремонт завершили в псковском Центре детского чтения

Ремонт завершили в псковском Центре детского чтения на улице Розы Люксембург. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Посмотрите, как преображается Центр детского чтения на Розы Люксембург. Уже сделан ремонт, собирают стеллажи и мебель, почти 3 тысячи новых книг готовы встать на полки. Благодаря нацпроекту "Культура" в Пскове будет ещё одна модельная библиотека. Открытие скоро!» - отметил он.

Напомним, Центр детского чтения на улице Розы Люксембург в Пскове прошел конкурсный отбор Министерства культуры РФ и получил в 2023 году пять миллионов рублей на свою модернизацию.

В конкурсной заявке псковские библиотекари сформулировали основную идею дизайн-концепции Центра детского чтения на основе философии «танграма».