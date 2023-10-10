Культура

У российских учителей может появиться «Учительский билет», аналог «Пушкинской карты» - Кравцов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов согласился с идеей, предложенной ему депутатами, - ввести «Учительский билет», который позволил бы им посещать культурные мероприятия вместе со своими учениками бесплатно.

«Что касается "Учительского билета" для педагогов, на мой взгляд, это правильная идея, очень хорошая. Посмотрим, может быть, в рамках нового национального проекта ее рассмотреть», - сказал Кравцов на комитете по просвещению в Госдуме в четверг.

«Пушкинская карта» - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства, пишет «Интерфакс».