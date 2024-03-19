Культура

Игорь Иванов: Благодаря работникам культуры мир становится ярче и насыщеннее

С Днем работника культуры России жителей Псковской области от имени Псковского областного совета профсоюзов и всего профсоюзного движения региона поздравил глава Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Ваш труд наполнен творчеством, вдохновением и любовью к искусству, именно благодаря вам наш мир становится ярче и насыщеннее. Вы те, кто несет нам свет, тепло и доброту», - обратился к работникам культуры Игорь Иванов.

Глава облсовпрофа пожелал работникам культуры креативных успехов, новых творческих открытий и достижений в нелегком, но прекрасном труде.

«Пусть ваше творчество приносит радость и вдохновение всем окружающим!» - заключил Игорь Иванов.