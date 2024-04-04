Культура

«Пушкинскую географию» от московского живописца представляют в «Михайловском»

Около ста картин, написанных в местах, где жил или бывал А.С. Пушкин, представлены на выставке, которую сегодня, 12 марта, открыли для посетителей в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Называется экспозиция «В Святые Горы. К Пушкину. Живопись Сергея Сиренко». «Пушкинская география» представлена здесь, прежде видами псковского Пушкиногорья и Москвы, где поэт родился, но ещё и пейзажами «полуденного берега» — Крыма, панорамой Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и другими картинами Малороссии.

Сергей Сиренко. Чёрный лёд на озере в Велье (2015). Из собрания автора. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, жизнь и творчество современного художника-монументалиста, профессора Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при РАХ Сергея Сиренко тесно связаны с Псковской землёй: с Псковом, с Михайловским. Так ещё в самом начале своего творческого пути, в конце 1980-х, он участвовал в росписи особняка, где размещается областная детско-юношеская библиотека имени В.А. Каверина. За серию созданных тогда гризайлевых фресок на сюжеты сказок Пушкина художник и его товарищи были удостоены премии Ленинского комсомола.

В 2012 году, впервые оказавшись в числе участников пленэра «Пушкиногорье», который в «Михайловском» много лет подряд устраивали специально для профессиональных живописцев и графиков, Сергей Сиренко, по собственному признанию, сердечно полюбил эти заповедные места. С тех пор он — частый гость и в Пушкинском заповеднике. В разные времена года мастер работает на пленэрах и в интерьерах в Михайловском и в Петровском, в Тригорском и в Велье. Его кисти принадлежат многие и многие пейзажи Пушкиногорья, Острова, виды близ Великой и у реки Вяды в бывшем имении Неклюдовых «Родовое» (Палкинский район).

Работы Сергея Сиренко хранятся во многих государственных и частных собраниях в России, на Украине, в Германии, в Китае, в Корее, в Испании, в Японии, в США. Несколько полотен мастера, среди которых, к примеру, есть вид на Покровскую часовню на Тимофеевой горке в посёлке Пушкинские Горы или пейзаж с Чёрным озером близ заповедного Велья («На старой ливонской дороге»), принадлежат Государственному музею-заповеднику «Михайловское» и активно экспонируются.

Музей-усадьба «Михайловское» на картине Сергея Сиренко «Солнечный март у дома» (2013). Из фондов музея-заповедника.

Планируется, что выставка «В Святые Горы. К Пушкину. Живопись Сергея Сиренко» будет доступна для жителей и гостей Псковской области вплоть до 19 июля. Она приурочена к 225-летию со дня рождения поэта и развёрнута в «зимнем саду» (фойе большого театрально-концертного зала) музейного Научно-культурного центра Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» по адресу: Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1. Вход в экспозицию свободный.