Культура

Редкие современные издания получил в дар музей-заповедник «Михайловское»

Факсимиле автографов писателя Федора Тютчева и «каллиграфическое» издание «Моцарта и Сальери»: уникальные книги получил в дар Пушкинский заповедник. Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей заведующая отделом музейной научной библиотеки Людмила Беляева, новые книги от общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» привёз в Святогорье председатель этого фонда Аркадий Елфимов. Среди них, например, «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина — издание, осуществлённое к 225-летию со дня рождения поэта.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

«В оформлении этого коллекционного издания приняли участие художники Юрий Ноздрин и Иван Лукьянов, — рассказала Людмила Беляева. — Необычное оформительское решение, а именно: соединение рисунка с каллиграфией, использование литер разных масштабов — передают своеобразное течение мыслей и чувств от страницы к странице».

Подлинным шедевром книгоиздательской и просветительской деятельности благотворительного фонда, ценнейшим, уникальным изданием назвала Людмила Беляева и факсимильное воспроизведение автографов русского поэта, дипломата, патриота России Фёдора Тютчева «Живое сознание права» Это — три опубликованные с расшифровкой и переводом на русский язык записи из личного архива поэта, которые в настоящее время хранятся в отделе рукописей Российской государственной библиотеки, читателям старшего поколения более знакомой под именем «Ленинки».

«А в уже знакомой читателям музея серии "Библиотеки альманаха “Тобольск и вся Сибирь“" вышел ещё один том прозы Михаила Тарковского, — рассказала Людмила Беляева. — Это посвящение всем матерям России, на чьих плечах, руках и сердцах держится род человеческий. Сборник стихов и прозы "Координаты СВОИМ" — специальное издание для участников СВО, пронзительные и честные слова для людей, честно выполняющих свою работу. Такой же откровенный сборник поэзии Юрия Перминова “По соседству“…».

Сегодня в музее состоялась творческая встреча с Аркадием Елфимовым. «Аркадий Григорьевич рассказывал об издательских проблемах и заботах, о находках и о гордости за то или иное издание, каждое из которых — труд художников, историков, литераторов, краеведов, благотворителей, подлинных радетелей книжного дела», — подытожила руководитель музейной библиотеки.

Напомним, что нынешний подарок «Михайловскому» общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» — не первый. Весной прошлого года Аркадий Елфимов уже передал в фонды музейной библиотеки более пятидесяти книг, многие из которых являются образцами современного книжного искусства, современными библиографическими редкостями.

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В музее также добавили, что стать пользователем научной библиотеки Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», в чьём собрании много современных и старых уникальных изданий, может любой желающий. Чтобы получить доступ в читальный зал, достаточно написать соответствующее заявление на имя директора Пушкинского заповедника.