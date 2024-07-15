Культура

Юлия Пересильд споет на крыше

Известная российская актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд, ранее презентовавшая новый музыкальный проект «Мандрагора», 18 июля даст концерт на крыше в центре Москвы. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале. По ее словам, будет представлен альбом, «который еще почти никто не слышал».

Ранее Юлия Пересильд назвала музыку своим новым приоритетом в творческой деятельности. В июне исполнительница выступила на музыкальном фестивале «Дикая мята» в Тульской области. По сообщениям СМИ, в сентябре начинающая певица собирается дать концерт на плывущем корабле.

Напомним, фильмография Юлии Пересильд насчитывает более 60 кинокартин и сериалов («Участок», «Есенин», «Край», «Weekend», «Битва за Севастополь», «Людмила Гурченко» и другие). В 2021 году она побывала в космосе, где приняла участие в съемках фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко. Лента является первой художественный картиной, снятой на борту Международной космической станции (МКС). По возвращении Юлия Пересильд написала книгу «Это космос, детка». Ее презентация в Пскове прошла в академическом театре драмы имени А.С. Пушкина, на сцене которого еще в 2018 году Пересильд ставила в качестве режиссера спектакль «Каштанка». За роль в кинокартине «Вызов» актриса была удостоена Национальной кинематографической премии «Ника» и премии «Золотой орел». В 2023 году она была награждена Государственной премией РФ.

В 2023 году актриса призналась, что хотела бы снять собственный фильм.