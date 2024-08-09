Театральный костюм Федора Шаляпина увидят участники тура в Вечашу 17 августа

Псковичи и гости города смогут отправиться в увлекательное путешествие из Пскова в Вечашу – усадьбу великого композитора Николая Римского-Корсакова – 17 августа в 11:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Участники увидят настоящий театральный костюм Федора Шаляпина для роли Ивана Грозного, фотографии Николая Римского-Корсакова, авторские рукописи и прижизненные издания опер композитора, музыкальные автографы, эскизы декораций.
В рамках тура посетителей ждет обстоятельная экскурсия по музею-усадьбе, прогулки по тенистым парковым аллеям к озеру и классическое русское чаепитие в духе XIX века.
Программа дня:
Обязательна предварительная запись. Подробнее по телефону: +7(8112)66-33-11.