Культура

Театральный костюм Федора Шаляпина увидят участники тура в Вечашу 17 августа

Псковичи и гости города смогут отправиться в увлекательное путешествие из Пскова в Вечашу – усадьбу великого композитора Николая Римского-Корсакова – 17 августа в 11:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Участники увидят настоящий театральный костюм Федора Шаляпина для роли Ивана Грозного, фотографии Николая Римского-Корсакова, авторские рукописи и прижизненные издания опер композитора, музыкальные автографы, эскизы декораций.

В рамках тура посетителей ждет обстоятельная экскурсия по музею-усадьбе, прогулки по тенистым парковым аллеям к озеру и классическое русское чаепитие в духе XIX века.

Программа дня:

с 11:00 до 12:30 – путь от Пскова до Вечаши с экскурсионным сопровождением;

с 12.30 до 14.00 – экскурсия по музею-усадьбе;

с 14:00 до 14:15 – чаепитие;

с 14.15 до 15:15 – свободное время для прогулок;

с 15:15 до 16:45 – обратный путь в Псков.

Обязательна предварительная запись. Подробнее по телефону: +7(8112)66-33-11.