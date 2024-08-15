Культура

Поэтапный выход из высокого сезона начинают в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 27 августа, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах научно-культурного центра — санитарный день. Гости заповедника при этом свободно могут гулять по паркам Михайловского, Петровского и Тригорского, уточнили в музее.

Татьяна Карп. Вечернее солнце. Осенняя мелодия (2014). Из фондов музея-заповедника.

Со среды, 28 августа, работа заповедника возобновится в штатном режиме. Однако туристов просят иметь в виду, что «Михайловское» начинает поэтапный выход из графика, который вводили на время так называемого высокого сезона. В связи с этим с 1 сентября все усадьбы, по-прежнему, как и в предыдущие четыре месяца, будут открыты для посетителей ежедневно, без выходных, однако теперь по субботам гости могут рассчитывать уже не на два, а только на один дополнительный час. То есть, музеи будут работать лишь до 19.00 (кассы — до 18.30).

В музее также добавили, что сентябрь в музее — не только идеальные дни так счастливо воспетой Пушкиным «золотой осени», столь заманчивые для долгих прогулок по мемориальным садам и паркам. Сентябрь в музее — ещё и традиционный «театральный» месяц. В последней его декаде многочисленные гости Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» при желании смогут побывать на гастрольных спектаклях театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. В афише этих дней — пушкинские сказки и «Барышня-крестьянка», «Ревизор» по Гоголю, спектакль «Без вины виноватые» — классическая мелодрама Александра Островского, многое другое.

Смотрите также Гастрольная афиша театра Владимира Рецептера размещена на сайте «Михайловского»

Запланированы на сентябрь и новые выставочные проекты, в том числе — выставка урожая-2024 «Веселый сад, где вместе Флора и Помона».