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Культура

Псковские таможенники передали шесть антикварных книг и икону в Минкультуры

26.08.2024 14:39|ПсковКомментариев: 0

Шесть антикварных книг и икону передали в Министерство культуры РФ псковские таможенники. Все товары перемещались с нарушениями. По результатам экспертиз они признаны культурными ценностями и обращены в собственность государства. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной таможенной службы России.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Федеральной таможенной службы России

Гражданин Украины пытался вывезти Псалтырь через пропускной пункт Бурачки в Псковской области. Печатное издание создано более 100 лет назад. Мужчину привлекли к административной ответственности с конфискацией товара. 

Книгу «Сочинения В. Г. Белинского» с портретом и факсимиле автора обнаружили инспекторы в багаже женщины, выезжающей из России. Экспертиза установила, что издание является культурной ценностью. 

Также среди личных вещей одного гражданина России таможенники обнаружили Библию на латышском языке. Мужчина пытался вывезти книгу без декларирования и разрешительных документов.

Изданный в 1910 году сборник церковных песнопений, альбомы с нотами Франца Шуберта и увертюрами Вебера для фортепиано ввозил гражданин Сербии без разрешительных документов. Владелец не захотел их вернуть, товары остались в России. 

Вывоз иконы Святого Николая Чудотворца на деревянном основании пресекли инспекторы в пропускном пункте Убылинка. Суд обратил её в собственность государства.

Таможенники организовали передачу всех культурных ценностей в Минкультуры. В дальнейшем они пополнят различные музейные коллекции.

Теги: #культура #таможня
Источник: Псковская Лента Новостей
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