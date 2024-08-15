Культура

Группа «Конец фильма» даст концерт в Пскове 20 сентября

Концерт группы «Конец фильма» пройдет в Пскове 20 августа, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Группа была основана в 1998 году в Санкт-Петербурге Евгением Феклистовым, где он познакомился с Михаилом Башаковым. Тогда же и утвердилось название группы — «Конец фильма». Их первые песни начинают звучать на «Радио-Балтика». Группа также выступила на фестивалях «Лестница» и «Поющий Невский».

Группа известна такими хитами как: «Кто такая Элис?», «Юность в сапогах», «Весна», «Новый день». Основатель группы Евгений Феклистов записал видео-открытку с приглашением псковичей на их концерт.

Группа «Конец фильма» выступит на сцене псковского бара «Нора» 20 сентября в 20:00.