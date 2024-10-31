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Общество

При поддержке «Единой России» в бюджете заложено 180 млрд рублей на развитие комфортной горсреды

01.11.2024 16:32|ПсковКомментариев: 0

При поддержке «Единой России» в бюджете заложено 180 миллиардов рублей на развитие комфортной горсреды. По народной программе партии и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» по всей стране обновлены 79 тысяч дворов и 37 тысяч общественных пространств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фотографии: «Единая Россия»

Реализация программы продолжится – при поддержке «Единой России» финансирование на неё предусмотрено в бюджете на предстоящую трёхлетку, отметил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. 

«180 миллиардов заложено на развитие комфортной городской среды в стране. «Единая Россия» настаивала на том, что, несмотря на все сложности, на этот проект мы должны найти деньги. Он даёт мощный социальный эффект. Это - программа для людей, она меняет облик наших городов, сёл», – сказал Владимир Якушев в ходе осмотра объектов благоустройства этого года в Тамбове.

Врио секретаря Генсовета напомнил, что с 2016 года «Единая Россия» реализует проект по благоустройству общественных пространств. Он был переформатирован в федеральную программу.

«Десятки миллионов жителей приняли участие в голосовании, когда определяли, какую территорию в конкретном населённом пункте необходимо благоустроить. Это очень важно, потому что, когда решения принимают чиновники, затем что-то строят, что в итоге не нравится людям, получается не тот эффект. А когда люди сами выбирают и место, и принимают участие в разработке проекта, мы получаем хорошие проектные решения и реализуем их в жизни», – отметил Владимир Якушев.

Говоря об итогах программы на брифинге в «Московском комсомольце», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что с 2021 года количество жителей, принимающих участие в голосовании по отбору объектов благоустройства, выросло в два раза. В 2021 году свой выбор сделали более 9 миллионов человек, в 2024 году – уже свыше 17 миллионов.

«Вместе с Минстроем мы задействуем в голосовании десятки тысяч волонтёров. Ежегодно обновляется порядка 9 тысяч объектов. При проведении работ на них обеспечиваем партийный контроль. За каждым объектом закреплён муниципальный депутат от «Единой России». Он проверяет, вовремя ли вышел на стройплощадку подрядчик, учитывается ли мнение жителей и дизайн, который они предлагают. И следит, насколько качественно выполнены работы. Примерно в 20% случаев мы находим недостатки, которые подрядчики устраняют», - отметил Александр Сидякин.

В свою очередь, замминистра ЖКХ Алексей Ересько отметил – контроль «Единой России» за ходом работ на объектах улучшил их качество.

«Старт программы, который был дан по инициативе «Единой России» и по поручению президента, позволил масштабно проводить благоустройство разных общественных пространств. Сейчас в программе появляются, например, памятники, в том числе, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Это говорит о том, что не только растёт активность людей, но меняется их запрос», - отметил он.

«С 2017 года, вот уже семь лет, в Псковской области благоустраивают общественные территории по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За этот период благоустроено более 20 общественных территорий и более 100 дворовых территорий. Самые крупные объекты приведены в порядок в городе Пскове. За последние годы преобразились сквер Пограничников, площадь Ленина, парк имени Юрия Гагарина, парк на реке Милевка, сквер на Технической, 14, сквер у школы №4 и ряд других. Горожане путем народного онлайн-голосования сами определяют объекты, которые нужно благоустроить. Всегда востребованы, например, дополнительные парковочные места, детские площадки, прогулочные зоны, зоны отдыха, скамейки, беседки, другие малые архитектурные формы. В последнее время взаимодействие граждан с властями перешло на более качественный уровень. Депутаты в рамках реализации партийного проекта «Городская среда» неоднократно встречаются с жителями, рассказывают, объясняют, как можно участвовать в программе. В результате поступило очень много заявок на участие в ФГС. Также появилось очень много ТОСов (территориальных общественных самоуправлений). Жители видят результат и более активно, вовлеченно участвуют в общественной жизни», - отметил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Козловский.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется правительством с 2017 года. В её основе – партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учётом инициатив жителей. С 2017 года по программе Минстроя и «Единой России» благоустроено уже более 79 тысяч дворовых территорий и свыше 37 тысяч общественных пространств.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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