Общество

Рейтинг российских экосистемных приложений возглавили «Мой МТС» и «Сбербанк Онлайн»

Аналитическое агентство Markswebb провело исследование о взаимодействии экосистем с аудиторией через цифровые сервисы. Лидерство в пятерке экосистем с незначительным отставанием поделили между собой приложения «Мой МТС» и «Сбербанк Онлайн», сообщает издание «Коммерсант».

Аналитики агентства Markswebb в своем исследовании оценивали 17 блоков пользовательских задач, связанных с эффективным использованием экосистем, и более 400 критериев. Речь идет об организации сервисов, возможностях их улучшения, в частности выноса отдельных функций из контура приложений, а также степени интеграции сервисов друг в друга.

По итогам оценки рейтинг возглавили «Мой МТС» и «СберБанк Онлайн» с незначительной разницей в 0,4 балла. В приложении «Мой МТС» аналитики отметили наличие централизованной информации о сервисах экосистемы, детальный анализ расходов и прогноз будущих трат. Оценили эксперты и прозрачный контроль баллов кешбэка — известны правила начисления и использования, есть детализация по списаниям и начислениям, фильтр истории, и эти вопросы можно решить без обращения в чат. Топ-3 рейтинга замыкает Т-Банк. Далее в рейтинге расположились «Яндекс Go», «Яндекс с Алисой» и VK.

Объем рынка экосистемных подписок увеличился год к году на 68%, сообщают «Ъ-Review» со ссылкой на J’son & Partners Consulting. На это повлиял ряд факторов, к примеру, увеличение времени жизни пользователя в экосистемах, рост цен и базы подписчиков, связанное в том числе с импортозамещением. Повлияло на рост аудитории и активное развитие коллаборации и партнерских решений.