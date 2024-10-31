«Дневной дозор»: Нужны ли Пскову общественные бани?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости общественных бань в Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В Пскове с советских времен сохранилась сеть муниципальных бань. Многие старожилы помнят времена, когда в общественных банях кипела жизнь. Очередь из желающих помыться в Гельдтовой бане, в банях на Советской или на Конной выходила аж на улицу. А пока ждешь своей очереди — можешь съесть бутерброд с селедкой в буфете, перетереть с кем-нибудь за жизнь или посмотреть, чего продают в банном киоске. Примерно та же картина наблюдалась и в банях на Гагарина и на улице Боровой. Оно и понятно. Такие были времена. Многие горожане жили в домах без горячей воды, и посещение общественной бани было для них единственной возможностью нормально помыться хоть раз в неделю, а не грея воду в тазу на общей кухне. Но прошли годы, народ обзавелся новыми квартирами или коттеджами с горячим водоснабжением и ванной, и общественные бани практически опустели. Выдержали только самые преданные поклонники жаркого пара и те, у кого условия проживания по-прежнему не позволяют плескаться в домашней ванне.
Снижение потока посетителей и нехватка финансирования не могли не отразиться на состоянии банного хозяйства, несмотря на все попытки муниципального предприятия «Банно-прачечный комбинат» поддерживать их в более-менее нормальном состоянии. За последние два десятка лет в Пскове стало на две муниципальных бани меньше: на месте бани на Гагарина теперь красуется жилой дом, а Гельдтова, попав в частные руки после нескольких лет простоя, согласований и ремонта, успешно существует в качестве банно-ресторанного комплекса «Гельдт».
Нужно ли городу тянуть лямку общественных бань, если они затратные, убыточные и спрос на них падает? Как сделать их рентабельными или это вообще нереально? Может, имеет смысл пойти по примеру Гельдтовой бани и передать все муниципальные бани в частные руки? Или есть варианты получше? Дискуссия о судьбе псковских общественных бань стара как мир, но сегодня мы снова к ней вернемся в программе «Дневной дозор».
Поводом для очередного обсуждения банного вопроса послужила ситуация с муниципальной баней на улице Боровой. Место довольно популярное не только среди жителей микрорайона «Псковкирпич» - сюда приезжают попариться и из города. Несколько месяцев назад ее закрыли на традиционную летнюю паузу, а в сентябре так и не открыли - из-за аварийного состояния печи. Некоторые жители микрорайона озаботились, не будет ли ликвидировано заведение, и обратились за разъяснениями к властям. О том, как они обходятся без бани, рассказывает местная жительница Ольга Пырх.
Чтобы элементарно помыться, Ольге Пырх приходится ездить в город. Для пенсионерки с больными ногами и без личного транспорта добираться туда-обратно на нескольких автобусах проблематично. И она такая не одна. Но власти Пскова призывают псковичей набраться терпения — печь обязательно будет отремонтирована, и баня откроется снова в следующем году. Комментарий первого заместителя главы администрации Пскова Ирины Ивановой.
В свое время в баню на Боровой ездил попариться и вице-спикер Псковского областного Собрания, а в прошлом депутат городской Думы Юрий Сорокин. Также он был преданным фанатом Гельдтовой бани (пока та не стала муниципальной). Он хорошо помнит, какие баталии разворачивались вокруг банной темы, в том числе, на сессиях гордумы. А сводились они к одному: чтобы бани продолжали существовать, надо помогать им из городского бюджета: доплачивать за потребленную электроэнергию, за содержание и ремонт помещений. Денег на это всегда не хватало, и муниципальные бани всегда были убыточны. Смена руководства Банно-прачечного комбината, отмечает Юрий Сорокин, ни к чему не приводила, потому что в силу вступали законы экономики: «дайте денег — и все будет в порядке». Какое-то время городской бюджет гасил долги комбината, но вечно так продолжаться не могло. Поэтому напрашивается вывод...
А если думать о выполнении социальной функции — о том, чтобы услуга бань была доступна для льготных категорий, город должен компенсировать выпадающие расходы. Без денег тут никак, добавил Юрий Сорокин. Несколько лет назад в Пскове обсуждалась идея передать муниципальные бани в концессию, но она так и не прижилась, поскольку подразумевала под собой не только красивый ремонт бань, но и непомерный рост цен на их посещение, вспоминает бывший директор псковского Банно-прачечного комбината Сергей Колосов. Муниципальные бани должны быть по-любому. Передавать их в частные руки не надо, убежден он.
Рентабельными муниципальные бани никогда не будут, убеждена первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова, - все-таки это планово-убыточные предприятия. Но и отдавать их в частные руки, как это делают в других регионах, Псков не намерен. Уже сейчас наши общественные бани показывают положительную динамику, и Ирина Иванова предрекает им светлое будущее.
С 2020 года в законе о местном самоуправлении черным по белому написано, что муниципальные бани больше не являются предметом ведения органов местного самоуправления. Тем не менее администрация Пскова продолжает помогать общественным баням. Благодаря этому удалось значительно снизить сумасшедшую задолженность по коммунальным платежам, которая тянулась с 2016 года, а общий размер убытков от деятельности общественных бань благодаря субсидированию по примерным подсчетам сократился с 35 до 5 миллионов рублей. А буквально через несколько недель Банно-прачечный комбинат ждут перемены — из муниципального предприятия он будет преобразован в муниципальное автономное учреждение. Руководитель комбината Олег Аникеев возлагает на это большие надежды. Как ожидается, такой шаг позволит значительно улучшить состояние бань. При этом льготные категории граждан будут обслуживаться по муниципальному заданию, а для остальных любителей бань стоимость билета составит 380 рублей.
Об убыточности общественных бань разговоров ходит много, но когда посещаешь их сам, нет ощущения, что все пропало. Да, не Сандуны. Да, интерьеры выглядят не очень современно, а билеты в кассе (по крайней мере, в бане на Конной) до сих пор продают только за наличку. Но мы, преданные фанаты жаркого пара, все равно туда ходим и ходить будем. И видим даже маленькие изменения в лучшую сторону, будь то обновлённые парилки или новые пластмассовые тазы. А новость о том, что в скором времени Банно-прачечный комбинат поменяет форму хозяйствования и станет Банно-оздоровительным комплексом, добавила еще небольшую порцию оптимизма. Только бы все эти перемены не ограничились просто сменой названия.
Татьяна Иванова