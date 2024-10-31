Общество

«Дневной дозор»: Нужны ли Пскову общественные бани?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости общественных бань в Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Пскове с советских времен сохранилась сеть муниципальных бань. Многие старожилы помнят времена, когда в общественных банях кипела жизнь. Очередь из желающих помыться в Гельдтовой бане, в банях на Советской или на Конной выходила аж на улицу. А пока ждешь своей очереди — можешь съесть бутерброд с селедкой в буфете, перетереть с кем-нибудь за жизнь или посмотреть, чего продают в банном киоске. Примерно та же картина наблюдалась и в банях на Гагарина и на улице Боровой. Оно и понятно. Такие были времена. Многие горожане жили в домах без горячей воды, и посещение общественной бани было для них единственной возможностью нормально помыться хоть раз в неделю, а не грея воду в тазу на общей кухне. Но прошли годы, народ обзавелся новыми квартирами или коттеджами с горячим водоснабжением и ванной, и общественные бани практически опустели. Выдержали только самые преданные поклонники жаркого пара и те, у кого условия проживания по-прежнему не позволяют плескаться в домашней ванне.

Снижение потока посетителей и нехватка финансирования не могли не отразиться на состоянии банного хозяйства, несмотря на все попытки муниципального предприятия «Банно-прачечный комбинат» поддерживать их в более-менее нормальном состоянии. За последние два десятка лет в Пскове стало на две муниципальных бани меньше: на месте бани на Гагарина теперь красуется жилой дом, а Гельдтова, попав в частные руки после нескольких лет простоя, согласований и ремонта, успешно существует в качестве банно-ресторанного комплекса «Гельдт».

Нужно ли городу тянуть лямку общественных бань, если они затратные, убыточные и спрос на них падает? Как сделать их рентабельными или это вообще нереально? Может, имеет смысл пойти по примеру Гельдтовой бани и передать все муниципальные бани в частные руки? Или есть варианты получше? Дискуссия о судьбе псковских общественных бань стара как мир, но сегодня мы снова к ней вернемся в программе «Дневной дозор».

Поводом для очередного обсуждения банного вопроса послужила ситуация с муниципальной баней на улице Боровой. Место довольно популярное не только среди жителей микрорайона «Псковкирпич» - сюда приезжают попариться и из города. Несколько месяцев назад ее закрыли на традиционную летнюю паузу, а в сентябре так и не открыли - из-за аварийного состояния печи. Некоторые жители микрорайона озаботились, не будет ли ликвидировано заведение, и обратились за разъяснениями к властям. О том, как они обходятся без бани, рассказывает местная жительница Ольга Пырх.

«О том, что необходим ремонт печки, говорилось уже лет пять, но ничего с места не двигалось. И вот сейчас сказали, что она вообще обрушилась. Здесь, район наш, Кирпичи, основная масса - честный сектор и двухэтажные дома без удобств, частичные удобства, горячей воды нет. Естественно, баня нужна. Прозвучало предложение о том, чтобы открыть баню без парной, но это не вариант, потому что помещения большие, моечные и раздевалки, и там очень холодно, то есть без парилки туда ходить смысла нет. Просто заболеешь и все».

Чтобы элементарно помыться, Ольге Пырх приходится ездить в город. Для пенсионерки с больными ногами и без личного транспорта добираться туда-обратно на нескольких автобусах проблематично. И она такая не одна. Но власти Пскова призывают псковичей набраться терпения — печь обязательно будет отремонтирована, и баня откроется снова в следующем году. Комментарий первого заместителя главы администрации Пскова Ирины Ивановой.

«В части дальнейшей судьбы бани именно на "Кирпичах", в микрорайоне "Псковкирпич", будем ремонтировать печь, так как печь - это сердце бани, и она находится уже в неудовлетворительном, аварийном состоянии. Есть вариант, конечно же, для тех жителей, которые проживают в микрорайоне "Псковкирпич", включить именно отопление и горячую воду, чтобы была возможность помыться у тех, у кого отсутствует центральное горячее водоснабжение, но жители выступают все-таки именно за баню. Именно парное отделение, поэтому предложен вариант на сегодняшний день - пользоваться банями на улице Конной и на улице Советской. Они работают в полноценном режиме. Более того, на улице Конной сделан ремонт в бане, в этом году уже отремонтировано женское отделение. В бане на Боровой сейчас идет просчет смет, и на следующий год будут закладываться денежные средства для ремонта. Я думаю, что в следующем году уже баню на Боровой откроем и сделаем там, в том числе, косметический ремонт, помимо ремонта печи».

В свое время в баню на Боровой ездил попариться и вице-спикер Псковского областного Собрания, а в прошлом депутат городской Думы Юрий Сорокин. Также он был преданным фанатом Гельдтовой бани (пока та не стала муниципальной). Он хорошо помнит, какие баталии разворачивались вокруг банной темы, в том числе, на сессиях гордумы. А сводились они к одному: чтобы бани продолжали существовать, надо помогать им из городского бюджета: доплачивать за потребленную электроэнергию, за содержание и ремонт помещений. Денег на это всегда не хватало, и муниципальные бани всегда были убыточны. Смена руководства Банно-прачечного комбината, отмечает Юрий Сорокин, ни к чему не приводила, потому что в силу вступали законы экономики: «дайте денег — и все будет в порядке». Какое-то время городской бюджет гасил долги комбината, но вечно так продолжаться не могло. Поэтому напрашивается вывод...

«В нынешних условиях, в современном обществе XXI века, баня теряет ту роль, которую ранее играла для широких масс населения. В основном все вопросы гигиены псковичи решают у себя дома: практически у всех есть ванны, душевая кабина. А баня является либо удовольствием для группы людей, которые любят попариться, либо для слоев общества, которые не очень хорошо обеспечены, чтобы у них был доступ к гигиеническим процедурам. Поэтому, сдается мне, по примеру других городов в основном все бани переходят в частные руки и перестают выполнять социальную функцию. Туда ходят в основном люди, которые любит пар и готовы за него заплатить и получить соответствующие комфортные условия пребывания в бане. Такие бани становятся рентабельными, и в них обеспечено очень высокое качество обслуживания».

А если думать о выполнении социальной функции — о том, чтобы услуга бань была доступна для льготных категорий, город должен компенсировать выпадающие расходы. Без денег тут никак, добавил Юрий Сорокин. Несколько лет назад в Пскове обсуждалась идея передать муниципальные бани в концессию, но она так и не прижилась, поскольку подразумевала под собой не только красивый ремонт бань, но и непомерный рост цен на их посещение, вспоминает бывший директор псковского Банно-прачечного комбината Сергей Колосов. Муниципальные бани должны быть по-любому. Передавать их в частные руки не надо, убежден он.

«Не все могут себе позволить, в первую очередь, потому что большая часть людей, которые ходят в баню, это пенсионеры. Я был во многих городах и, скажем так, тоже ходил в общественные бани, и везде муниципалитеты за ними следят и помогают им развиваться. Самим баням, я считаю, не справиться без помощи города. Там не такие большие средства надо в год. Не знаю, как сейчас, но когда я был руководителем, я как бы все время за это и радовался, потому что муниципалитет помогал».

Рентабельными муниципальные бани никогда не будут, убеждена первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова, - все-таки это планово-убыточные предприятия. Но и отдавать их в частные руки, как это делают в других регионах, Псков не намерен. Уже сейчас наши общественные бани показывают положительную динамику, и Ирина Иванова предрекает им светлое будущее.

«Администрация города оказывает содействие баням и субсидирует их. Мы выдаем субсидию на помывку льготной категории граждан, также дети до семи лет у нас пользуются услугами бани бесплатно. Также существует льготный тариф для тех, у кого отсутствует горячее водоснабжение. Если смотреть рентабельность, наверное, рентабельными бани никогда не будут, это планово-убыточные все-таки предприятия. Если мы посмотрим на опыт других субъектов, бани передаются в частные руки. Мы не готовы передать наши муниципальные бани в частные руки, будем их в дальнейшем субсидировать и выделять денежные средства на ремонт. За последние три года нам удалось стабилизировать финансовое состояние Банно-прачечного комплекса, и в связи с этим вижу очень хорошую тенденцию по финансовому оздоровлению. Если мы еще три года назад видели заблокированные счета и задолженности более двадцати миллионов рублей, то в этом году практически уже удалось погасить все задолженности, и бани работают в штатном режиме».

С 2020 года в законе о местном самоуправлении черным по белому написано, что муниципальные бани больше не являются предметом ведения органов местного самоуправления. Тем не менее администрация Пскова продолжает помогать общественным баням. Благодаря этому удалось значительно снизить сумасшедшую задолженность по коммунальным платежам, которая тянулась с 2016 года, а общий размер убытков от деятельности общественных бань благодаря субсидированию по примерным подсчетам сократился с 35 до 5 миллионов рублей. А буквально через несколько недель Банно-прачечный комбинат ждут перемены — из муниципального предприятия он будет преобразован в муниципальное автономное учреждение. Руководитель комбината Олег Аникеев возлагает на это большие надежды. Как ожидается, такой шаг позволит значительно улучшить состояние бань. При этом льготные категории граждан будут обслуживаться по муниципальному заданию, а для остальных любителей бань стоимость билета составит 380 рублей.

«Мы должны тринадцатого числа уже непосредственно в налоговую внести наш устав на утверждение. Мы будем автономным учреждением "Банно-оздоровительный комплекс". Будем выполнять социальную функцию. Для пенсионеров и многодетных, малообеспеченных и иных категорий граждан, дома которых не оборудованы горячим водоснабжением, ничего не изменится. Все останется так, как и было. Сейчас будет строиться так называемое муниципальное задание. Таких посетителей у нас около двенадцати тысяч. У нас в двадцать втором году был принят тариф. Планово-расчетный так называемый. То есть вот мы его рассчитали, исходя из наших практических затрат, доходов и тому подобное, чтобы выйти на безубыточный уровень, вот он составлял триста девяносто рублей, час - триста восемьдесят. Если говорить о лозунге, так скажем, высокими словами, то вложен такой: бедненько, но чистенько. А хотелось бы чего-то другого. Хотелось бы, чтобы было, предположим, комфортно и замечательно. И чтобы глаз радовался».

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Об убыточности общественных бань разговоров ходит много, но когда посещаешь их сам, нет ощущения, что все пропало. Да, не Сандуны. Да, интерьеры выглядят не очень современно, а билеты в кассе (по крайней мере, в бане на Конной) до сих пор продают только за наличку. Но мы, преданные фанаты жаркого пара, все равно туда ходим и ходить будем. И видим даже маленькие изменения в лучшую сторону, будь то обновлённые парилки или новые пластмассовые тазы. А новость о том, что в скором времени Банно-прачечный комбинат поменяет форму хозяйствования и станет Банно-оздоровительным комплексом, добавила еще небольшую порцию оптимизма. Только бы все эти перемены не ограничились просто сменой названия.

Татьяна Иванова