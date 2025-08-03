Культура

Конференция «Писатели Псковщины» впервые пройдет в областном центре

Молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет приглашается принять участие в первой конференции «Писатели Псковщины» в рамках проекта «Литературное пространство для молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Изображение: Псковский городской молодёжный центр

Для участия необходимо написать работу по одному из направлений:

«Память и наследие» — исследования о писателях и поэтах Пскова и Псковской области, ушедших из жизни.

«Современные голоса» — исследования о живущих писателях и поэтах Пскова и Псковской области.

Отправить оформленную работу вместе с заявкой в форму по ссылке до 25 сентября (включительно)

По итогам заявочного этапа будут отобраны работы для участия в очной конференции. Имена прошедших участников в очный этап будут опубликованы в официальной группе ВКонтакте. Для очного выступления участнику необходимо подготовить презентацию, время выступления не более 7 минут. О точной дате, времени и месте проведения очной защиты работ будет сообщено позднее.

Все участники будут отмечены грамотами, а победители – дипломами и памятными призами.

Все подробности можно узнать в положении.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.