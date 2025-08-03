Конференция «Писатели Псковщины» впервые пройдет в областном центре

Молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет приглашается принять участие в первой конференции «Писатели Псковщины» в рамках проекта «Литературное пространство для молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.
Изображение: Псковский городской молодёжный центр
Для участия необходимо написать работу по одному из направлений:
Отправить оформленную работу вместе с заявкой в форму по ссылке до 25 сентября (включительно)
По итогам заявочного этапа будут отобраны работы для участия в очной конференции. Имена прошедших участников в очный этап будут опубликованы в официальной группе ВКонтакте. Для очного выступления участнику необходимо подготовить презентацию, время выступления не более 7 минут. О точной дате, времени и месте проведения очной защиты работ будет сообщено позднее.
Все участники будут отмечены грамотами, а победители – дипломами и памятными призами.
Все подробности можно узнать в положении.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.