Культура

Псковский музей-заповедник приглашает на новогодние программы в декабре и январе

Псковский музей-заповедник приглашает школьные классы и организованные группы на интерактивные программы, которые пройдут в декабре и январе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба псковского музея

Программа «Вечер накануне 1700-го» расскажет о традициях празднования Нового года на Руси. Герой – жена псковского купца – поведает о смене даты праздника, традициях украшения первых ёлок и новшествах, которые в праздник внес Пётр I. Программа пройдет в двух форматах: с угощением или с игрой и мастер-классом по изготовлению новогоднего сувенира.

Интерактивное мероприятие «Вертеп: рождественский спектакль» познакомит с традицией вертепа — кукольного спектакля о Рождестве Христовом. Участники узнают об особенностях изготовления марионеток, устройстве вертепного ящика и святочных песнопениях.

Программа «До Нового года не трогать!» расскажет о новогодних традициях в Советском Союзе, необычных елочных украшениях и связи новогодних игрушек с историей страны.

Мероприятие «Белая скатерть Рождества» пройдет в купеческом доме XVII века. В ней расскажут об истории и традициях Рождества Христова, подготовке к празднику и украшении ёлки. По окончании участники создадут зимний рождественский сувенир.

Для уточнения информации можно обратиться по телефонам: +7 (8112) 331-390 (доб. 1), +7 (8112) 292-260, +7 (8112) 292-259.