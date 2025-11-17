Псковcкая обл.
Культура

IV Фестиваль анимации и литературы стартует в «Михайловском» в декабре

18.11.2025 11:19|ПсковКомментариев: 0

IV Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» пройдёт с 5 по 9 декабря в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображение: Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

В рамках молодого фестиваля демонстрируются новые анимационные фильмы, основанные на классических и современных литературных произведениях.

«Пушкин. Михайловское» – это конкурсные и ретроспективные кинопоказы, а также творческие встречи с создателями фильмов и специально приглашенными писателями. Также пройдут тематические мастер-классы и интересные выставки на тему анимации и литературы.

Целевая аудитория – не только дети. Анимационные картины и темы, затронутые в них, будут интересны и вдумчивым взрослым.

«Это профессиональная площадка для знакомства и взаимодействия между литераторами и мультипликаторами, работающими в жанре экранизации», - отметили сотрудники музея.

В конкурсном показе представлено более 30 анимационных фильмов, снятых в 2024 и 2025 годах мастерами и молодыми мультипликаторами из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга. Героями их фильмов стали Александр Пушкин, Михаил Булгаков и его окружение, Сергей Есенин, юная Анна Ахматова, кинорежиссер Сергей Параджанов. Режиссеры обратились к произведениям Льва Толстого, Даниила Хармса, Виталия Бианки, Сергея Есенина, костромского художника Ефима Честнякова, Антония Погорельского, Виктора Астафьева, братьев Гримм, Герберта Уэллса, современных российских писателей. В основе некоторых работ —  уральская, марийская и восточнославянская мифология, калмыцкие и японские легенды, суфийская притча и нивхская сказка.  Есть и неожиданные прочтения  истории Красной Шапочки и басни Ивана Крылова «Квартет». 

Оценивать фильмы будет жюри, в которое вошли режиссёр, художник-постановщик, сценарист, аниматор, композитор Алексей Алексеев, актриса, певица Лариса Брохман, кинорежиссёр, продюсер, писатель, заслуженный деятель культуры Республики Дагестан Мурад Ибрагимбеков, режиссёр, художник, сценарист анимационного фильма Ольга Титова. Председатель жюри - режиссёр-мультипликатор, сценарист, художник-постановщик, художник-мультипликатор Наталья Орлова.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 10 декабря в научно-культурном центре Пушкинского заповедника (Псковская область, Пушкинские Горы, бульвар имени С.С. Гейченко, д.1).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
