ЖКХ

Около 50 кубометров отходов вывезено после областной ярмарки в Пскове

Порядка 50 м3 отходов вывезла «Мехуборка» с территории проведения ежегодной областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2020», которая проходила в Пскове 3 октября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экопром», в рамках контракта с управлением городского хозяйства на территории проведения мероприятия региональный оператор по обращению с ТКО выставил 25 контейнеров по 1,1 м3 каждый и два 8-кубовых бункера для сбора отходов. Также были выданы 200 120-литровых фирменных спецпакетов.



По окончании ярмарки все контейнеры и бункеры с отходами, а также пакеты с ТКО, были вывезены силами ООО «Мехуборка Псков». Для выполнения работ были задействованы 4 единицы техники: два ломовоза, ГАЗон Next и мусоровоз Isuzu.



Региональный оператор благодарит сотрудников транспортной компании за качественную и оперативную работы, направленную на поддержание чистоты в областном центре.