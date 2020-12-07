ЖКХ

Развитие инфраструктуры гдовского поселка Смуравьево-2 обсудили в областном Собрании

Подходы к развитию инфраструктуры поселка Смуравьево-2 Гдовского района обсудили участники согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на первом заседании 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов назвал ситуацию в сфере жилищно-коммунального комплекса в поселке «достаточно плачевной». По его словам, система водоснабжения, очистные сооружения канализации и водонапорная башня находятся там в критическом состоянии.

Сергей Грахов рассказал, что есть возможность реконструкции системы водоснабжения и ремонта водонапорной башни через национальный проект «Экология». «Для этого необходимо разрабатывать проектно-сметную документацию», - пояснил он. Привести в порядок канализацию в поселке председатель профильного комитета предложил с помощью Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках программы развития сельских территорий.

«Видится целесообразным выделение районом средств на разработку проектно-сметной документации», - отметил он. Кроме того, председатель комитета напомнил, что в этом году поселок получил 600 тысяч рублей на подготовку местной котельной к отопительному сезону.

«600 тысяч рублей выделили, а сколько еще необходимо вложить, чтобы к последующим сезонам котельная была готова?» - спросил вице-спикер областного Собрания Анатолий Копосов.

«Нужна полная модернизация и автоматизация этой котельной, - ответил Сергей Грахов. - Это предприятие может быть прибыльным. Это может быть достаточно эффективно действующее предприятие».

«Какие-то конкретные шаги сделаны?» - продолжил Анатолий Копосов.

«Уже на этапе утверждения находится программа финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса, в рамках которой котельную в поселке Смуравьево-1 обследуют», - уточнил Сергей Грахов.

В свою очередь депутат областного Собрания Лев Шлосберг рассказал, что сейчас эта котельная в порядке с точки зрения отопления. «Котельная там сильно продвинулась вперед. Непонятно, что делать с самим поселком. Там ничего нет, кроме одного магазина. Рабочих мест там фактически нет», - сказал он.

По итогам обсуждения администрации Гдовского района рекомендуют провести комплекс работ по определению первоочередных работ для модернизации систем коммунального хозяйства в поселке Смуравьево-1, а также подготовить соответствующую проектно-сметную документацию на первоочередные работы.