ЖКХ

Коррозийный свищ стал причиной затопления сквера на улице Труда в Пскове

Коррозийный свищ на водоводе стал причиной утечки возле дома №26 на улице Труда в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

«Вчера утром в аварийно-диспетчерскую службу предприятия поступила заявка об утечке воды из водопроводного колодца рядом с домом 26 по улице Труда. Наши специалисты немедленно выехали на место аварии. Причиной утечки стал коррозийный свищ на водоводе диаметром 200 мм», - рассказали на предприятии.

В 11.00 место утечки отключили от водоснабжения. Специалисты откачали накопившуюся в колодце воду и приступили к установке специальной ремонтной муфты. «В 17.00 авария была полностью устранена, приносим извинения за неудобства жителям близлежащих домов», - добавили в пресс-службе.