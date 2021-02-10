ЖКХ

Жители Невеля мерзли в своих квартирах при +8

Жители четырех многоквартирных домов в Невеле мерзли из-за ненадлежащего теплоснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается, что температура в квартирах не соответствовала нормативу +18 градусов, в отдельных квартирах температура воздуха не превышала + 8 градусов.

В этой связи межрайонный прокурор возбудил в отношении должностных лиц муниципального унитарного предприятия «Невельские теплосети» и администрации района дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.23 КоАП РФ. В адрес руководителей организации и органа местного самоуправления направили представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

В результате нормативное теплоснабжение многоквартирных жилых домов было восстановлено.