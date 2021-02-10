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ЖКХ

Псковскую область включили в число регионов с высокой долей раздельного сбора мусора

13.02.2021 20:56|ПсковКомментариев: 0

На сегодняшний день раздельным сбором отходов охвачены лишь 26% россиян, однако к концу 2021 года этот показатель увеличится до 42%, сообщили РБК представители Российского экологического оператора.

По данным РЭО, больше всего людей практикуют раздельный сбор мусора, зафиксировали в столице, Московской области, Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областях. В этих регионах мусор разделяют 60-100% жителей.

Частично раздельный сбор отходов существует в 71 регионе.

По мнению сотрудников РЭО, увеличение людей, занимающихся раздельным сбором, стало следствием просветительской и информационной работы. Просвещение и информирование о РСО и осознанном потреблении является одной из ключевых работ РЭО.

В настоящее время в РФ есть около 80 тысяч площадок с 92 тысячами контейнеров, готовых к приему раздельных отходов. Регионам необходимо более 400 тысяч баков, на которые потребуется более 5 миллионов рублей, уточнили в РЭО.

Сейчас Российский экологический оператор обсуждает с Минприроды возможность выделения средств из федеральной казны на покупку баков для раздельного сбора в регионах.

Теги: #ТКО #раздельный сбор мусора #экологическая реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
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