ЖКХ

Горводоканал провел ремонтные работы на Короткой улице в Пскове

Горводоканал провел ремонтные работы рядом с домом №9 у водоразборной колонки на улице Короткой в Пскове сегодня, 4 марта. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте организации.

«‎С течением времени металлическая труба, подводящая воду к колонке, начала приходить в негодность. Специалисты цеха водоснабжения заранее запланировали замену старой трубы на новую, пластиковую», - пояснили в Горводоканале.

В организации также отметили, что ремонтные работы провели в течение рабочего дня, чтобы не доставлять неудобств абонентам, использующим эту водоразборную колонку.