ЖКХ

Городскую канализационную станцию модернизируют в Пскове

На объектах Горводоканала продолжаются работы в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

В рамках выполнения работ по контракту «Модернизация насосной станции с заменой насосного оборудования. Городская КНС, Киселева, 1» выполнили целый комплекс работ: демонтаж осевых вентиляторов, разборку вентиляционных воздуховодов, а также установили радиальные вентиляторы и смонтировали зонты вентиляционных систем. Кроме того, выполнили внутреннюю отделку помещений КНС.

«Модернизация городской КНС позволит сократить количество потребляемой электроэнергии более чем в 2 раза. После окончания всех работ повысится надежность эксплуатации данной канализационной насосной станции и системы канализации в целом», - отметил Константин Болотин.

Городская канализационная насосная станция перекачивает стоки с центра города Пскова, районов Запсковья и ближнего Завеличья. В процентном соотношении количество стоков, перекачиваемых данной станцией составляет порядка 60% от общего объема.

Напомним, что Псковская область впервые в 2019 года стала участником программы модернизации коммунальной инфраструктуры. 25 июня 2019 года при участии и содействии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Фонд содействия реформированию ЖКХ заключил трехсторонний договор на предоставление финансовой поддержки для реализации проекта модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Пскова, в том числе объектов Горводоканала.

Всего из средств фонда в 2019-2021 годах запланировали выделение 106,05 млн рублей для финансирования проекта модернизации, при этом Горводоканал должен обеспечить 40-процентное софинансирование проекта в сумме 70,7 млн рублей.