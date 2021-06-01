ЖКХ

В России нашли способ снизить тарифы на вывоз мусора

В России хотят создать фонд расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП). Это следует из поправок в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», разработанных Минприроды. Фонд планируют пополнять за счет экосбора, который производители будут выплачивать за утилизацию продукции. Воспользоваться средствами сможет «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО»), пишет газета «Известия».

Сейчас те деньги, которые собирают в рамках концепции РОП, поступают в бюджет. Фонд же позволит «окрасить» эти платежи и гарантировать, что их израсходуют целевым образом на вовлечение отходов в оборот, а не на другие цели, сказал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Средства фонда будут расходовать по правилам, определенным правительством. Это позволит организовать системную работу по развитию рынка переработки отходов, добавил он.

«Новые правила помогут сделать отрасль ТКО более прозрачной и убрать лазейки для всех недобросовестных участников рынка. Так мы повысим собираемость платежей и сможем оптимизировать тариф для населения», - сказал Денис Буцаев.

По оценкам председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, тарифы могут снизиться на 2-5%. Все зависит от того, на что в регионе будут распределять средства по экосбору. Сегодня не хватает инвестиций в строительство объектов инфраструктуры, туда в первую очередь должны быть направлены «окрашенные» средства, указал он.