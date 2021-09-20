ЖКХ

Концепцию перестройки сферы ЖКХ готовят в России

Российскому ЖКХ нужна перестройка, ее концепцию в рамках стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства страны подготовят до конца этого года, а утвердят в первом квартале следующего, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Сейчас я обратил дополнительно свое внимание на ЖКХ. Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" в один миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно. Мы, строя жилье, "паровозом" должны вытащить еще целый ряд сфер», — цитирует Хуснуллина РИА Новости.

По словам Хуснуллина, при реформировании сферы ЖКХ нужно решить несколько задач, среди которых одна из важнейших — это выработка новых подходов к расселению аварийного жилья.

«Сейчас надо определиться с дальнейшей программой расселений аварийного жилья. Нужны новые подходы, ведь из год в год площадь аварийного жилья в стране растет. При этом обязательно нужно решить, что мы будем делать с ветхим жильем. Надо понять, какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое — реконструировать, а какое — сносить», — сказал зампред правительства.

По его словам, еще одна стоящая перед властями задача — это принятие решения, как строящееся жилье подсоединять к изношенной инженерной инфраструктуре.

«Мы должны решить, что будем делать с изношенными на 60 процентов сетями — водопроводами, теплосетями. Нельзя же новостройки вешать на дырявые сети. Программа модернизации инженерной инфраструктуры "60 плюс", увы, пока не подтверждена кардинально деньгами, потребность в деньгах по стране оценивается более чем в один триллион рублей, а мы даем пять-десять миллиардов рублей», — указал Хуснуллин.

Кроме того, вице-премьера беспокоит финансовое состояние организаций ЖКХ. «К сожалению, сбор денег во многих регионах не стопроцентный, плюс не исполняются полностью инвестиционные программы. То есть в тариф деньги на ремонт поставщики ресурсов закладывают, а из-за того, что деньги собрать не могут, — объекты вовремя не ремонтируют», — констатировал он.

Также, отметил Хуснуллин, в России до сих пор законодательно не урегулированы вопросы управления апартаментами и централизованно построенными малоэтажными коттеджными поселками.

«В ЖКХ накопился большой клубок проблем, который надо решать. Сейчас мы на это обратили особое внимание именно в рамках стратегии развития стройотрасли и сферы ЖКХ. Мы хотим до конца года для себя определиться с предлагаемыми мерами, определиться с источниками финансирования, пройти согласование со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и не позже первого квартала 2022 года стратегию утвердить. И там мы уже пропишем все подходы», — заключил вице-премьер.