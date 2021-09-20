Концепцию перестройки сферы ЖКХ готовят в России

Российскому ЖКХ нужна перестройка, ее концепцию в рамках стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства страны подготовят до конца этого года, а утвердят в первом квартале следующего, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По словам Хуснуллина, при реформировании сферы ЖКХ нужно решить несколько задач, среди которых одна из важнейших — это выработка новых подходов к расселению аварийного жилья.
По его словам, еще одна стоящая перед властями задача — это принятие решения, как строящееся жилье подсоединять к изношенной инженерной инфраструктуре.
Кроме того, вице-премьера беспокоит финансовое состояние организаций ЖКХ. «К сожалению, сбор денег во многих регионах не стопроцентный, плюс не исполняются полностью инвестиционные программы. То есть в тариф деньги на ремонт поставщики ресурсов закладывают, а из-за того, что деньги собрать не могут, — объекты вовремя не ремонтируют», — констатировал он.
Также, отметил Хуснуллин, в России до сих пор законодательно не урегулированы вопросы управления апартаментами и централизованно построенными малоэтажными коттеджными поселками.
«В ЖКХ накопился большой клубок проблем, который надо решать. Сейчас мы на это обратили особое внимание именно в рамках стратегии развития стройотрасли и сферы ЖКХ. Мы хотим до конца года для себя определиться с предлагаемыми мерами, определиться с источниками финансирования, пройти согласование со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и не позже первого квартала 2022 года стратегию утвердить. И там мы уже пропишем все подходы», — заключил вице-премьер.