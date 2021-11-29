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ЖКХ

Утечку на улице Бастионной в Пскове ликвидировали сотрудники ПТС

30.11.2021 09:11|ПсковКомментариев: 0

Утечку на улице Бастионной ликвидировали сотрудники муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС. 

 

«Трасса там старая, как и весь центр нашего прекрасного города, даже работники участка, которые трудятся на предприятии уже больше 16 лет, не припомнят, чтобы этот участок трассы перекладывали. Всем вам хорошо известны проблемы центра города, особенно отчетливо они проявляются после дождей, которые идут с завидной регулярностью, добавим к этому соседство с сетями "Горводоканала", на которых тоже случаются утечки, что мы получаем в итоге? Правильно, тепловые камеры, которые подтоплены водой. Не подумайте, мы уважительно относимся к работе наших коллег, мы прекрасно понимаем их проблемы, так как и наши сети, которые проложены в центре, регулярно дают течь. Так что это обычная ситуация, с которой мы уже смирились, так как решить ее с ходу не так просто, как может показаться», - рассказали на предприятии.

  

По словам специалистов, труба четырехсотого диаметра «больше была похожа на решето». «На фотографиях вы видите, что вода сочилась со всех сторон, протечки хоть и небольшие, но вот их последствия могут быть страшными. В тепловой камере скапливается вода, уходить ей некуда, но эта вода теплая, а это значит, что все реакции идут значительно быстрее, так как температура в камере увеличивается, как и влажность, мы говорим о коррозии, а что это значит? Правильно, вся труба начнет приходить в негодность, утечка будет не локальная, а глобальная, а по итогу и устранять ее будет значительно сложнее. Пока погода позволяла, нашим коллегам лучше все починить, чтобы морозы были не страшны», - пояснили «Псковские тепловые сети».

  

«Как же здорово, что работами руководил Сидоров Сергей Иванович, он хоть и очень скромный, совсем не любит, когда мы рассказываем о его работах, но он настоящий мастер своего дела. Именно по этой причине он и возглавляет участок №7 уже многие годы, а это, на секундочку, самый центр, можно сказать, сердце нашего любимого города», - отметили на предприятии. 

В ПТС также добавили, что работы на участке продолжались до позднего вечера. «Мы крайне признательны каждому из наших сотрудников, которые каждый день трудятся на благо нашего города. Даже в тот день, когда мы все пошли отдыхать после тяжелого трудового дня, участок №7 еще трудился до самого позднего вечера и под свет прожекторов. Все это для того, чтобы в наших квартирах было тепло. Наше предприятие приносит извинения жителям улицы Бастионной за доставленные неудобства. <...> Следите за новостями нашего предприятия, а самое главное – берегите тепло в своих сердцах и дарите его своим близким, а о тепле в ваших домах позаботимся мы», - заключили специалисты. 

Теги: #птс #Псковские тепловые сети #утечка
Источник: Псковская Лента Новостей
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