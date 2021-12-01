ЖКХ

Застрявший по дороге в Псковском районе мусоровоз вытаскивали трактором

Глава сельского поселения «Писковичская волость» Наталья Волкова оказала содействие в предоставлении трактора для извлечения машины ГК «Мехуборка», которая утром 1 декабря застряла из-за снега по дороге в населенный пункт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром».

«Спустя полчаса после нашего звонка в Писковичскую волость, с нами связалась глава Наталья Волкова, которая договорилась о тракторе, он попробовал хоть как-то нашей машине помочь. Спасибо, что не остались равнодушны!» - поблагодарили Наталью Волкову в компании.

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Отмечается, что такое быстрое реагирование и двухсторонняя связь стали возможны после создания чатов с главами волостей по обращению с ТКО, созданных филиалом ООО «Экопром» (ГК Мехуборка).