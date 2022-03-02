ЖКХ

Капитальные вложения

Жители новостроек начнут платить за капремонт раньше на три с половиной года. Когда и как появилась эта отсрочка и почему теперь исчезнет, скоро ли ждать квитанций, как вышло, что жители области должны Фонду капремонта годовой бюджет при собираемости выше 96%, зачем там уменьшают свою подушку безопасности и на что потратят новые поступления - разбиралась Юлия Магера.

С января следующего года жители новостроек в Псковской области получат новые для себя квитанции - за капремонт. На февральской сессии региональный парламент существенно сократил отсрочку на уплату взносов. Если раньше она составляла четыре года после завершения строительства и включения дома в программу капремонта, то теперь этот срок составит шесть месяцев.

Первые квитанции от Фонда капремонта начали приходить жителям региона в марте 2015 года. Их получение тогда сильно возмутило собственников недвижимости в новостройках. Аргументы были такими: капремонт в свежем доме - это странно, да и гарантия на новостройки составляет пять лет. Уже в сентябре в законе о капремонте появилась отсрочка на четыре года.

100% льгота на оплату капремонта в Псковской области положена неработающим пенсионерам старше 80 лет, 50% - старше 70 лет. Пенсионер должен жить один или в семье со вторым пенсионером. Квитанции оплачивать все равно нужно, но потом эти расходы возвращают из областного бюджета.

Председатель областного комитета по ЖКХ Сергей Грахов, представляя в региональном парламенте законопроект о сокращении отсрочки для жителей новостроек, заострил внимание на смешении понятий. Есть гарантия, а есть нормы по срокам капремонта для разных конструктивных элементов. Они учтены в региональной программе капремонта, рассчитанной до 2043 года. В самом новом доме однажды прохудится крыша и потребуют замены водопроводные трубы.

«Нам ни за что никогда не хочется платить. А дома начинают стареть сразу, - констатирует Алексей Кириллов, член Общественной палаты Псковской области и ведущий программы «Коммунальный ликбез» на «ПЛН-ТВ». - Когда-то приходит момент, что надо ремонтировать кровлю здесь и сейчас, а денег нет. По сути, копить надо с первого же дня».

Он напоминает о возможности аккумулировать платежи конкретного дома на спецсчете, деньги с которого могут быть потрачены только на этот дом. Тогда собственники могут сами решать, когда и на что тратить взносы и каким будет их размер - хоть символический 1 рубль. Но и всю ответственность за будущий капремонт они берут на себя. Чтобы открыть спецсчет, на общем собрании владельцы квартир должны решить, кто будет его оператором - управляющая компания или Фонд капремонта, в каком банке будут лежать деньги и каким будет размер взноса.

600 домов в Псковской области - одна восьмая часть от всех многоквартирников - копят деньги для капремонта на спецсчете.

В новостройки, со сдачи которых уже прошло некоторое время, квитанции разнесут в январе. Таких домов в Псковской области 48 - в региональную программу капремонта они уже включены, то есть известно, какой и когда конструктивный элемент будет отремонтирован. Каждый собственник может найти детали на сайте Фонда капремонта. Гендиректор Фонда Сергей Шарлаев в беседе с корреспондентом ПЛН объяснил, когда в программе появятся недавно сданные дома.

«Органы местного самоуправления до 1 июня должны предоставить сведения для актуализации программы, - рассказал он. - Это постоянный процесс, в прошлом году программу корректировали дважды. Сведения не только о новостройках, но и о техническом состоянии всех многоквартирных домов. Какие-то из них признаются аварийными, в этом случае жильцы перестают платить взносы. Или выделяются элементы, ремонт которых надо перенести на более ранние периоды. Собранные данные мы передаем в комитет по строительству и ЖКХ, они направляют их на согласование в прокуратуру и в структурные подразделения администрации области, после издается постановление. Вопрос небыстрый, процедура занимает три-четыре месяца».

Только с момента публикации изменений в региональную программу дома будут считаться включенными в программу, и пойдет отсчет шести месяцев до выставления квитанций.

В этом году тариф на капремонт в Псковской области составляет за один квадратный метр 8,56 рублей в домах без лифта, 9,78 рублей в домах с лифтом. По рыночным ценам на материалы и работы он должен составлять 55,35 рублей и 63,28 рублей.

Фонд ежегодно собирает 600-650 млн рублей. Этих денег катастрофически не хватает, чтобы «прямо сейчас» отремонтировать все дома которые нуждаются в незамедлительном ремонте. А таких 70% жилого фонда.

«Общий дефицит средств на реализацию полного объема мероприятий региональной программы капитального ремонта периода 2016 - 2026 годов может составить более 75 млрд рублей», - сказано в пояснительной записке к законопроекту о сокращении отсрочки, подготовленной Сергеем Граховым.

В прошлом году собираемость взносов составила 96,4%, в 2020-м - 92%. Но задолженность все равно составляет примерно 600 млн, то есть сумму, равную годовому бюджету Фонда. Как так вышло? Недоимка образовалась в первые годы функционирования системы, когда собственники сопротивлялись ее введению рублем. В том числе, районные власти, не оплачивавшие квитанции за муниципальное жилье.

«Мы считаем, - говорит Сергей Шарлаев, - что это некорректно, люди платят, а органы местного самоуправления, относящиеся к системе власти, этого не делают. У нас с ними подписаны соглашения, но целый ряд муниципальных образований сорвали их выполнение. В прошлом году, низкий процент оплаты за муниципальное жилье был в Плюссе, Дедовичах и Пушкинских Горах».

Принятый депутатами на прошлой неделе закон позволит увеличить объем средств, которые Фонд ежегодно тратит на капремонт. Программу следующего года можно будет увеличить более чем на 260 млн рублей. Дело не столько в деньгах с новостроек. Но и в уже собранных средствах. С самого основания Фонда на его счетах хранился «несгораемый остаток» - 20% собранного. Средства предназначаются для финансовой устойчивости учреждения. В текущих экономических реалиях с регулярным удорожанием стройматериалов правило работало, скорее, во вред. Деньги, на которые сегодня можно отремонтировать кровлю, завтра сгодятся разве что на рулон рубероида. Поэтому депутаты разрешили Фронду тратить не 80%, а 90% собранных взносов.

«Нынешнюю ситуацию я называю "сидеть на мешке с деньгами", - говорит руководитель Фонда. - Вместо этого мы сможем как можно больше средств направить в работу. Люди ждут от нас этого. Тем более, мы уже собрали эти деньги».

Сергей Шарлаев говорит, что это 130 новых лифтов, или 40 кровель, или 40 систем отопления. Этого все еще недостаточно, но 130 лифтов значительно лучше, чем ноль. «Деньги есть», - хоть кто-то рядом сможет так сказать в наступившие непростые времена.

Юлия Магера