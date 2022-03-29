ЖКХ

Псковский губернатор примет участие в заседании Совфеда по вопросам газификации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников примет участие в заседании Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Мероприятие пройдет в пятницу, 1 апреля, в Москве под председательством спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко.

Участники обсудят ход и темпы газификации в субъектах РФ, вопросы газификации регионов с использованием альтернативных энергоносителей, включая сжиженный углеводородный газ, а также обеспечения безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

В работе Совета также примут участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и другие.