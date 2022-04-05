ЖКХ

Систему электроснабжения заменили в одном из домов Пскова с опережением сроков

Систему электроснабжения заменили в одном из домов Пскова с опережением установленных сроков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Фонде капремонта.

Фото здесь и далее: РО ФКРС по Псковской области

Работы в доме №6 по улице 23 Июля выполнила подрядная организация «Электротренд». В доме заменили электрический щит и оборудование, электрические кабели. Кроме того, здесь установили новые светильники с энергосберегающими светодиодными лампами, датчиками движения и освещенности, в том числе - над входными дверьми и в подвальных помещениях.

Замечаний к выполненным работам со стороны приемочной комиссии не возникло, работы выполнены и приняты в полном объеме.

В соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта в городе Пскове в 2022 году планируется выполнить замену систем электроснабжения еще в четырех многоквартирных домах, добавили в Фонде капремонта.