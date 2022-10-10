ЖКХ

Псковичам рекомендуют сверять суммы в квитанциях ЖКХ с платежками соседей

Рекомендации о том, как сэкономить на ЖКХ, жителям города Пскова дала управляющая компания ООО «Новый квартал». Они размещены в Telegram-канале организации.

«Оплачивайте квитанции без комиссий. Сэкономить могут и те, кто оплачивает квитанции ЖКХ с минимальной комиссией или и вовсе без неё. Для этого лучше использовать специальные интернет-ресурсы или платежные системы, что намного быстрее и удобнее, чем отправляться на почту или в банк», - советуют в управляющей компании.

Для оплаты через онлайн-сервисы регистрироваться необязательно: платежи можно совершать как с помощью виртуального кошелька, так и с помощью банковской карты, используя QR-код.

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Кроме того, жителям Пскова рекомендуют проверять квитанции.

«Если вы сомневаетесь в правомерности указанных в квитанции сумм, то не оплачивайте их сразу! Не поленитесь сверить свои счета с платежками соседей или сходить в управляющую компанию за консультацией. Не забудьте зафиксировать факт обращения в УК с претензией или записать телефонный разговор на диктофон, отметив дату и время беседы, а также данные сотрудника, с которым вы консультировались. Выясните истинную причину или обращайтесь в прокуратуру с просьбой провести проверку», - добавили эксперты.