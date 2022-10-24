ЖКХ

Сети горячего водоснабжения меняют на улице Новосёлов в Пскове

Работы по замене сетей горячего водоснабжения проводят между домами №15 и №17 на улице Новосёлов в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети»

«Работы плановые, выполняются в рамках инвестиционной программы предприятия, так что поводов для беспокойства нет, все управляющие компании, как и жители, заранее уведомлены, на подъездах развешены объявления», - отметили на предприятии.

Старые металлические трубы меняются на пластиковые.

«Трубы находятся не в самом плохом состоянии, но вот сам материал, из которого они изготовлены, не вызывает особого доверия, так как это нержавеющая сталь, которая местами стыкуется с обычным железом. Это первый признак того, что здесь может образоваться утечка, а значит придётся вскрывать весь участок сети, ликвидировать эту проблему, а потом заниматься благоустройством. Но для чего откладывать неизбежное? Лучше сразу всё сделать качественно и больше не возвращаться к этому участку», - отметили специалисты.

Кроме того, недавно во дворе проводили капитальный ремонт: был уложен новый асфальт, установили бордюрные камни. «Если вы подумали, что мы хотим всё это сломать, то нет. Наши коллеги подходят к работам очень аккуратно. Участок сети, который проходит под дворовым проездом, остаётся в полной сохранности. Труба обрезается с обеих сторон, а специальная техника очень нежно и ласково достаёт трубы из-под дороги. Сделать это очень непросто, так как расстояние между домами очень небольшое, кругом проходят провода, которые совсем не хотелось бы повредить», - рассказали в ПТС.

«Ну а с тем, что жители устраивают клумбы на наших сетях, мы уже почти смирились, но раз работы нужно проводить, то некоторые изменения в ландшафтном дизайне просто неизбежны. Но и здесь наши коллеги выдерживают тактичность, цветы аккуратно пересаживаются, а ветки деревьев и кустарников опиливаются», - подчеркнули на предприятии.