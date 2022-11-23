ЖКХ

Взносы на капремонт вновь вырастут в Псковской области

Предстоящее изменение минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2023 год обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов отметил, что, согласно федеральному законодательству, размер взноса за капремонт подлежит пересмотру каждый год, и законом предусмотрено увеличение до 9%, но комитет предлагает сделать увеличение на 8%.

«Если в числовом измерении: для домов без лифта - увеличение на 68 копеек, для домов с лифтом - на 78 копеек. Данное увеличение позволит дополнительно собрать суммарно 125 млн рублей в год», - отметил Сергей Грахов.

В пояснительной записке сказано, что с учетом рассчитанного экономически обоснованного размера минимального взноса, инфляционных процессов и принципа доступности минимального размера взноса для граждан размер минимального взноса на капитальный ремонт 1 кв. метра на 2023 год составит:

9,24 руб. на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов без лифта;

10,56 руб. на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов с лифтом.

Председатель парламентского бюджетного комитета , вице-спикер Александр Братчиков («Единая Россия») поинтересовался, какова общая сумма задолженности жителей перед региональным Фондом капремонта.

«630 млн рублей», - ответил представитель регоператора.

Основная задолженность сформировалась в первые три-четыре года работы программы, когда были низкая собираемость, уточнил Сергей Грахов.

«А в прошлом году какова была задолженность населения?» - спросил Александр Братчиков.

«Плюс 70 млн рублей», - сказал представитель Фонда капремонта.

После обсуждения комитет рекомендовал областному Собранию согласовать минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2023 год.